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Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı

Serenay Sarıkaya ile ayrılan komedyen Cem Yılmaz, önce eski aşkını Instagram'dan takip etmeyi bıraktı sonra da paylaştığı fotoğrafla gönderme yaptı.

Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı
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2020 yılın en çok birlikteliği Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya oldu. Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile olan ilişkisini sonlandırmış hemen ardından oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin mutluluğu da kısa sürdü ve iki ünlü isim yollarını ayırdı. Bir süredir sessiz olan çiftten ilk hamle Cem Yılmaz'dan geldi.

Cem, Serenay'ı sildi

Cem Yılmaz yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya'nın hesabını Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Mayısta paylaştığı fotoğrafı ise silmedi. Serenay Sarıkaya ise Cem Yılmaz'ı takibe devam ediyor.

"Azıcık aşım, ağrısız başım"

Ünlü komedyen, yılbaşı akşamı içki masasının fotoğrafını paylaşarak Sarıkaya'ya gönderme yaptı. Yeni yıla yalnız giren komedyen paylaşımını "Azıcık aşım, ağrısız başım" notuyla yayınladı.

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