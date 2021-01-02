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Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı

Dizi setinde aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan samimi pozlarını paylaştı. Alkan'ın Cavadzade'nin ismini alnına etiketlemesi dikkat çekti.

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çifti, yaptıkları paylaşımlarla ilgi odağı oldular.

Sarmaş dolaş poz verdiler

Yaşadıkları sürpriz aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten Gökhan Alkan, sosyal medya hesabından sevgilisi Nesrin Cavadzade ile yeni bir fotoğrafını yayınladı. Gökhan Alkan, "Alın yazım" anlamını vermek için sevgilisinin adını kendi alnına etiketlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, gözde çiftin sarmaş dolaş pozlarına takipçileri yoğun ilgi gösterdi, binlerce beğeni yağdı.

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