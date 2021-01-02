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Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj

İki ay önce koronavirüsü yakalanan ve kısa sürede eski sağlığına kavuşan Şener Şen, iyileştikten sonra imaj değişikliğine gitti.

Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
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Türk sinemasının usta oyuncularından 79 yaşındaki Şener Şen, kasım ayında koronavirüse yakalandı. İki hafta Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören sanatçı, virüsü yendikten sonra yeni haliyle hayranlarını şaşırttı.

Sakalları dikkat çekti

Koronavirüsü kısa sürede yenen usta sanatçı, evine geçtiğinden beri sakallarını kestirmedi. Usta sanatçının yeni imajı ise sevenlerini şaşırttı.

Kaynak: Hürriyet

Şener Şen kimdir?

Şener Şen ( 26 Aralık 1941, Adana), Türk sinema ve tiyatro oyuncusu.

26 Aralık 1941 tarihinde, o zamanlar marangozluk yapan ünlü oyuncu Ali Şen'in oğlu olarak Adana'da dünyaya geldi. Sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahneye çıkarak başladı. Babası gibi sinema sanatçısı olmak istemeyen Şener Şen, kendisini tiyatro oyunculuğuna adadı.

Radyo tiyatrolarında da oynadı. Ancak tiyatrodan elde ettiği kazanç yetmediği için sinemaya girmek zorunda kaldı. Dublajdan tanıdığı yönetmenlere, “Figüran olarak beni de çağırın. Ama bir şartım var, yevmiyemi o gün alayım” der. 

Sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yaptı. Beş yıl boyunca - bazı filmlerde sadece dans etmek veya başrol oyuncusundan dayak yemek gibi- küçük rolerde yer aldı. Kariyerinde dönüm noktası 1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki ‘'Badi Ekrem'’ tiplemesi oldu.

Aynı filmde İnek Şaban tiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile müthiş bir ikili oluşturdu ve o yıllarda büyük gişe hasılatı yapan Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerde oynadı.

 

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