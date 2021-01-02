Somer Sivrioğlu kimdir Türk mutfağıyla ilgili sözleri tartışma yarattı

YouTube üzerinden yayın yapan NeyseNe kanalının Loş Sohbet programına konuk olan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu (Somer Şef), Türk mutfağı dünyanın en iyi 3. mutfağı söylemlerine karşı çıktı.

Türk mutfağının sorununun yüzde 90 pazarlama eksikliği olduğunu dile getiren Somer Şef, bu yüzden Türk mutfağının dünya mutfakları arasında ilk 10'da gösterilemediğini söyledi.

"Türk mutfağı hiç saygı gören bir mutfak değil"

Dünya mutfağı ve Türk mutfağı ayrımının sadece Türkiye'de olduğunu söyleyen Somer Şef, "Türk mutfağı dünyada ilk 10'a giremez. Türk mutfağı hiç saygı gören bir mutfak değil" ifadelerini kullandı.

Somer Sivrioğlu kimdir?

1971'de İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Türkiye'de uzun yıllar annesi ile birlikte çalışan usta şef'in annesi restoran ve bar işletmeciliği yapmıştır.

25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.

Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır. Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunan Sivrioğlu, ayrıca köşe yazarlığı da yapmıştır.

Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur.

"Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunan Somer Sivrioğlu alanında takip edilen isimlerden biri.

Masterchef Türkiye isimli programda Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte hem sunuculuk hem de jürilik yapmaya devam ediyor.

Somer Sivrioğlu, Aslı Sencer ile evlidir.