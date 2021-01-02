Sanatçı Zülfü Livaneli yanlışlıkla yarı çıplak fotoğrafını paylaştı

Sanatçı Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Göbek içeri, kol dışarı," notuyla yarı çıplak görüntüsünü yayınladı.

Livaneli'nin paylaşımı hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Livaneli gelen yorumlardan kısa bir süre sonra da yanlışlıkla paylaştığı anlaşılan fotoğrafını sosyal medya hesabından kaldırdı.

"Bu bir şakadır"

Zülfü Livaneli, yaşananlardan sonra, "Doktorumun, tam giyinirken gelen nasılsın mesajına esprili bir fotoğraf gönderdim. Yanlışlıkla tweet de gitmiş. Bu bir şakadır. 2021’de önce sağlık. Mutlu yıllar." açıklamasını yaptı.