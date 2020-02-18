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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlilik kararı aldı günün iddiası!

Aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın yakın bir zaman içinde evleneceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlilik kararı aldı günün iddiası!
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir buçuk yıldır aşk yaşadığı Defne Samyeli ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı.  Magazin gündemine bomba gibi düşen ikilinin evlenecekleri haberleri ise hayranlarını şoke etti. 

Cem ve Serenay evleniyor 

Posta'da yer alan habere göre: Sürpriz aşklarıyla magazin gündeminin en konuşulan birinci konusu olan çift bomba etkisi yaratacak bir karar aldı. Çift, yakın zamanda nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirecek.

''Gerekli görürsem konuşuruz'' demişti

 Defne Samyeli ise ikilinin yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Cem Yılmaz ile olan ilişkisinin Serenay Sarıkaya yüzünden bittiği iddia edilen Samyeli, TV100'e yaptığı açıklamada "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" dedi. Samyeli'nin bu açıklaması ise akıllara 'Herkesten sakladığı bir olay mı yaşandı?' sorusunu getirdi.

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