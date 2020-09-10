Cem Yılmaz'ın servet değerindeki yeni arabasını görenler hayran kaldı!

Araba tutkusuyla bilinen ve garajında klasik arabalar da bulunan Cem Yılmaz, Levent’teki evinden çıkıp Etiler sokaklarında yeni aracını test etti. Ünlü komedyen, 20 dakikalık gezinti sonrası yine Levent’te bulunan ofisine gitti.

5 milyon TL'lik yeni araç

Yılmaz, basın mensuplarının “Sevgiliniz Serenay Sarıkaya’yla tatiliniz nasıl geçti? Röportaj yapalım mı?” sorusuna “Neden yapalım?” diye karşılık verdi. Cem Yılmaz, muhabirin “Özledik” yanıtına ise güldü. Yılmaz yine de soruları yanıtsız bırakarak ofisine girdi.

Cem Yılmaz, 5 milyon liraya aldığı aracına oğlu Kemal Yılmaz’ın adının baş harflerinden oluşan bir plaka taktırdı.

Kaynak: Hürriyet