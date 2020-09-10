Mutluluğu arttıran besinlerle yaşam kalitenizi arttırın!

Her insan zaman zaman kendini mutsuz, kaygılı ve enerjisi düşük hissedebiliyor. Stres gibi birçok faktörün serotonin, norepinefrin ve dopamin gibi hormonların seviyelerini azalttığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, ruh halinin tüketilen besinlerden de etkilendiğini söyledi. Tuba Örnek, ruh halimizi olumlu etkileyen besinleri elmaelma.com okurları için sıraladı.

MUTLULUĞU ARTTIRAN BESİNLER NELER? HANGİ BESİNLERİ YEMELİYİZ?

Karpuz; B6 vitamini sayesinde uykuyu düzenler.

Elma; Antioksidan içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.

Omega 3 yağ asitleri (balık, semizotu, ceviz); Kalp koruyuculuğunun yanı sıra depresyon ve anksiyeteye karşı da olumlu etkisi var.

Bal; mutlu hissetmemize yarayan serotonin sentezinden sorumlu triptofanın kullanımını sağlar.

Kuşkonmaz iyi bir folik asit kaynağıdır. Ayrıca ıspanak, turp, brokoli ve brüksel lahanası folik asit içerir ve depresyona iyi gelir.

Yeşil çay; mod yükseltici fitokimyasal olan tanenleri içerir ve konsantrasyonu arttırır.

Hindi, çikolata, tavuk, nohut, semizotu melatonin üretimini sağlayan triptofandan zengindir ve iyi bir uyku sağlar. Düşük D vitamini seviyeleri de ruh halini olumsuz etkiler. En iyi kaynak güneştir. Besinlerde ise yumurta, somon ve ton balığı az da olsa D vitamini içerir.