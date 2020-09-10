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İddialı olduğu oyunda yenilen Faik Öztürk, hırsını tavladan çıkardı!

Arkadaşıyla tavla maçı yapan Faik Öztürk, oyunu kaybedince tavlayla denize koştu. Kıyafetleriyle denize giren Öztürk, hırsını denize vurduğu tavladan çıkardı.

İddialı olduğu oyunda yenilen Faik Öztürk, hırsını tavladan çıkardı!
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Ses sanatçısı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, önceki gün otel sahibi Bülent Kaya ile iddialı bir tavla maçı yaptı. İki saat süren çekişmeli tavla oyunu sonrası Bülent Kaya'ya yenilen ve iddiada kaybeden Faik Öztürk, tavlayı koltuğunun altına alıp, kıyafetleriyle denize girdi.

Yenilginin acısını tavladan çıkardı

Öztürk, meraklı bakışlar arasında kaybettiği tavlayı denizde dövdü. Daha öncede tavlada Kaya'ya yenilen Faik Öztürk, girdikleri iddiaya göre yakın dostunun koleksiyonuna yeni takım elbisesini alacak seçimi de ünlü sanatçı Seda Sayan yapacak.

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