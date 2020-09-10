Survivor Barış, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'yı babasıyla tanıştırdı!

Survivor'ın sona ermesinin ardından sürpriz bir aşka yelken açan ikili, Yağcı’nın babası Güven Bey’in kumrucu dükkanına gitti. Tanıştıktan sonra beraber yemek yiyen Bölükbaşı, oyuncu ve ailesi keyifli zaman geçirdi. Hayranları çiftle bol bol fotoğraf çektirdi.

Babasıyla tanıştırdı

Acun Ilıcalı'nın evinde samimi bir şekilde görüntülenen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İzmirli olan Yağcı, sevgilisi Bölükbaşı’nı babasının Alaçatı Hacımemiş'de bulanan kumrucu dükkanına götürdü. Oğlunu ve Bölükbaşı’nı karşılayan baba Güven Yağcı, Bölükbaşı ile tokalaşarak tanıştı.

Önce yayınladı sonra sildi

Birkaç gün önce de Barış, sosyal medya hesabından önce paylaşıp sonra sildiği video ile kafaları karıştırmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın, Barış Murat Yağcı’nın yanağına öpücük kondurduğu video sosyal medyadanın da gündemine oturmuştu.