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Gecce Gurme Kurulu "2020 Gecce Guide" ve “Gecce Mekan Ödülleri” için Büyükyalı’da bir araya geldi!

Gecce Gurme Kurulu, dün akşam Türkiye’nin en iyi mekanlarını “2020 Gecce Guide” için puanlamak için Büyükyalı'da bir araya geldi.

Gecce Gurme Kurulu "2020 Gecce Guide" ve “Gecce Mekan Ödülleri” için Büyükyalı’da bir araya geldi!
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Yeme- içme ve eğlence sektörüne yön veren çok değerli isimlerden oluşan Gecce Gurme Kurulu, dün akşam Türkiye’nin en iyi mekanlarını “2020 Gecce Guide” için puanlamak ve 16 Mart 2020’de Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşecek olan Gecce Mekan Ödülleri için mekanların ön elemelerini gerçekleştirmek üzere Büyükyalı–Bir Deniz Semti’nde düzenlenen yılbaşı yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye’nin en iyi gazetecileri, köşe yazarları, gurmeleri, yeme, içme ve eğlence sektörüne yıllarını adamış en iyi isimlerin yer aldığı Gecce Gurme Kurulu, gastronomi sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor.

Çok değerli Gecce Gurme Kurulu üyeleri, 2020 Gecce Guide Limited Edition dergisinde yer alacak mekanları puanlamak ve 16 Mart 2020’de Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşecek olan Gecce Mekan Ödülleri için mekanların ön elemelerini gerçekleştirmek üzere Büyükyalı – Bir Deniz Semti’nde toplandı.

Kenan Erçetingöz ve Gül Erçetingöz başkanlığında düzenlenen Gecce Gurme Kurulu toplantısı; Güneri Cıvaoğlu, Ertuğrul Özkök, Mehmet Yaşin,  Dilara Koçak, Yelda İpekli, Sermet Severöz, Arda Türkmen, Uğur Talayhan, Elif Edes Tapan ve gastronomiye gösterdikleri büyük ilgi ve destekle gastronomi merkezi olma yolunda ilerleyen Büyükyalı projesiyle köprü görevi kuran Jale Balcı’nın katılımıyla gerçekleşti. Gurme Kurulu Üyeleri, Gecce’nin  hazırladığı dosyaların içerisinde yer alan onlarca mekanı puanlama çizelgesi doğrultusunda değerlendirdiler. Dosyalarda yer alan mekanları puanladılar. Gurmeler, Türkiye’nin dört bir yanından favori mekanlarını değerlendirme dosyasına eklediler.

Gurme Kurulu Üyeleri bu özel geccede,  yeni konsepti, benzersiz ayrıcalıkları ve çok özel içerikleriyle 2020 Gecce Guide Limited Edition’ı  ve 2020 Gecce Mekan Ödülleri’ni konuştular.

Büyükyalı’nın başarılı şefi  Yakup Tutuş, bu akşama özel hazırladığı birbirinden lezzetli sunumlarla Gecce Gurme Kurulu’na adeta bir lezzet şöleni  yaşattı. Sütlü yer elması çorbası ve serpme meze tabağıyla başlayan yemekte ara sıcak olarak içli köfte ve taş fırında pide çeşitleri servis edildi. Ana yemek olarak ise şefin tercihi kuzu incik, bademli jasmin pilav ve karamelize kestaneden yana oldu. Sıra tatlılara geldiğindeyse sakızlı fırın sütlaç, mozaik tatlısı ve fırınlanmış helva masaya servis edildi.

Büyükyalı’da gerçekleşen bu  keyifli Gecce Gurme Kurulu toplantısından tüm Gurme Kurulu Üyeleri yüzleri gülerek ayrıldı.

 

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