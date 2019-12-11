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Ünlü rapçi Lizzo kıyafetiyle Los Angeles Lakers maçına damga vurdu

NBA takımlarından Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves arasında oynanan maçı izlemeye giden ünlü rapçi Lizzo, kıyafet tercihiyle olay oldu.

Ünlü rapçi Lizzo kıyafetiyle Los Angeles Lakers maçına damga vurdu
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27 Ocak 2020'de sahiplerini bulacak 62. Grammy Ödülleri'ne 8 dalda aday olan Lizzo, önceki gün NBA takımlarından Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves arasında oynanan maçı izlemeye gitti. Ünlü rapçi kıyafet tercihiyle maça damga vurdu. Arkası tamamen açık bir kıyafet tercihinde bulunan ünlü şarkıcı herkesi şaşkınlığa uğrattı. 

TWERK YAPTI

Lizzo önceki akşam Lakers maçını izlemeye gitti. Salonda kendi şarkısı Juice çalmaya başlayınca ünlü rapçi dayanamadı ve kalkıp twerk yaptı.

Ünlü rapçi Lizzo kıyafetiyle Los Angeles Lakers maçına damga vurdu

GİYDİĞİ KIYAFETİN ARKASI TAMAMEN AÇIK

Lizzo twerk yaparken giydiği kıyafetin arkasının tamamen açık olduğu görüldü. Lizzo kıyafetiyle etrafındakileri şaşkına çevirdi. Kıyafet tercihiyle hem sosyal medyaya hem de maça damga vurdu. 

 Ünlü rapçi Lizzo kıyafetiyle Los Angeles Lakers maçına damga vurdu

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