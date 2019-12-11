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Kahvaltıda patatesli omlet nasıl yapılır? Hem doyurucu hem pratik!

Sabah kahvaltılarınıza dahil edebileceğiniz patatesli omlet tarifini en lezzetli haliyle sıraladık işte patatesli omlet için ihtiyacınız olan malzemeler!

Kahvaltıda patatesli omlet nasıl yapılır? Hem doyurucu hem pratik!
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Sabah kahvaltılarınıza farklı lezzetler dahil etmek isteyenler için yapımı hem çok kolay hem de oldukça lezzetli olan patatesli omlet yapmanın püf noktalarını sıraladık! Sizde evde en kolay haliyle evde patatesli omlet yapmanın en kolay tarifini elmaelma.com okurları için sıraladık! Sizde evde patatesli omlet yapmak için aşağıdaki tarife göz atabilirsiniz.

Malzemeler; 4 adet büyük boy haşlanmış patates, 4 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 dal taze soğan, 4 adet yarı nemli kurutulmuş domates, 1/4 demet maydanoz, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Kabuğunu soyduğunuz haşlanmış patatesleri, iri küpler halinde kesin. Taze soğanları halka halka doğrayın. Maydanozu incecik kıyın. Yarı nemli kurutulmuş domatesleri, ince şeritler halinde kesin. Yumurtaları oval bir karıştırma kabına aktarın. Süt, un, tuz ve karabiberi ekledikten sonra hızlıca çırpın. Doğranmış maydanoz, kurutulmuş domates, taze soğan ve patatesleri ekleyip tüm malzemeyi bir kaşık yardımıyla karıştırın.

Derin bir teflon tavaya zeytinyağını aktarın ve kızdırın. Patatesli omlet harcını, tavaya boşaltın. Üzerini bir kaşık yardımıyla düzeltin. Omletin bir yüzünü kısık ateşte 5 dakika kadar kızartın. Kızaran omleti servis tabağına ters çevirerek çıkartın. Diğer yüzünü de aynı şekilde 5 dakika kadar kızartKabuğunu soyduğunuz haşlanmış patatesleri, iri küpler halinde kesin. Taze soğanları halka halka doğrayın. Maydanozu incecik kıyın. Yarı nemli kurutulmuş domatesleri, ince şeritler halinde kesin.

Yumurtaları oval bir karıştırma kabına aktarın. Süt, un, tuz ve karabiberi ekledikten sonra hızlıca çırpın. Doğranmış maydanoz, kurutulmuş domates, taze soğan ve patatesleri ekleyip tüm malzemeyi bir kaşık yardımıyla karıştırın. Derin bir teflon tavaya zeytinyağını aktarın ve kızdırın.

Patatesli omlet harcını, tavaya boşaltın. Üzerini bir kaşık yardımıyla düzeltin. Omletin bir yüzünü kısık ateşte 5 dakika kadar kızartın. Kızaran omleti servis tabağına ters çevirerek çıkartın. Diğer yüzünü de aynı şekilde 5 dakika kadar kızarttıktan sonra 

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