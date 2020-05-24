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Cevizli şekerpare nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Bayram sofralarınızı şenlendirebileceğiniz bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda.

Cevizli şekerpare nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!
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Cevizli şekerpare nasıl yapıır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Ramazan Bayramı'nın ilk gününde alternatif olarak hazırlayabileceğiniz bu şahane lezzetle sofralarınızı şenlendirmeye ne dersiniz? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda cevizli şekerpare tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

Hamuru İçin:

2 su bardağı (2 parmak eksik)un
2 adetyumurta
1/2 su bardağıpudra şekeri
1 paketkabartma tozu
1/2 çay bardağıirmik(1 parmak fazla)
1/2 çay bardağısıvı yağ
9 yemek kaşığıtereyağı
Şerbeti İçin:
5 su bardağısu
5 su bardağışeker

Üzeri için:

1 kaseceviz

Hazırlanışı: 

Tüm malzemeler yumuşak kıvamlı hamur elde edene kadar yoğrulur.
Yuvarlanıp ortasına cevizi hafif şekilde bastırarak 120 derecede 15 dakika ön pişirme yapılır.
Hemen ardından 180 derecede 15 dakika kadar 2.pişirme yapılır.
Şerbeti için ise su ve şeker kaynatılır.
Pişen şekerparelere kaynar şerbet dökülür, üstü kapatılıp dinlenmeye alınır. Afiyet olsun.

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