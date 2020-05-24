Özkan Uğur kimdir öldü iddialarına cevap verdi maalesef beni gene öldürdüler!

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, hakkında çıkan öldü iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi. Uğur, maalesef beni gene öldürdüler. Allah'a şükürler olsun yaşıyorum'' şeklinde açıklama yaptı.

Sosyal medyadan yanıt verdi

2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan usta müzisyenin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Özkan Uğur bu iddiaya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

''Malesef beni gene öldürdüler''

Usta müzisyen fotoğraf paylaşarak yaptığı açıklamada Uğur, "Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah'a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler." dedi.

Peki Özkan Uğur kimdir?

Özkan Uğur, 17 Ekim 1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1972 yılında Barış Manço ve Kurtalan Ekspres'de bas gitar çalarak profesyonel müzik yaşamına başlayan Özkan Uğur, ardından Edip Akbayram, Ersen ve Dadaşlar'la çalıştıktan sonra, Mahzar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubuna katıldı.1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar ve Kahraman Bakkal Süpermarkette Karşı adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.1985'de Diday Diday Day ve 1988'de Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovizyon'da temsil etmiştir. 1988 yılında Arkadaşım Şeytan isimli sinema filmi ile ilk kez kamera karşısına geçen Özkan Uğur; İkinci Bahar, Komser Şekspir, G.O.R.A, Bir Ömür Yetmez, Yahşi Batı, Sıkı Dostlar, Arif V 216, Poyraz Karayel, Pek Yakında gibi pek çok yapımda rol almıştır. Özkan Uğur şimdilerde, yapımcı, senarist ve oyuncu ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler adlı sinema filminde İbrahim karakterine hayat vermektedir. Özkan Uğur, 1.80 metre boyunda, 82 kilo ve Terazi burcudur.





