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Mustafa Topaloğlu açıklamalarıyla annesini kaybeden Bülent Ersoy'u çok kızdıracak!

Bülent Ersoy'la kavgalı olan Mustafa Topaloğlu, "Bülent Ersoy annesini kaybetti, zeytin dalı uzattınız mı? "sorusuna verdiği yanıtla Ersoy'u çok kızdıracak.

Mustafa Topaloğlu açıklamalarıyla annesini kaybeden Bülent Ersoy'u çok kızdıracak!
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Bülent Ersoy'la yıllar önce aralarında husumet olan Mustafa Topaloğlu yaptığı açıklamayla yine ortamı kızdıracak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden 'Diva' lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy için, Tahir Sarıkaya "Bülent Ersoy geçtiğimiz gün annesini kaybetti, aradınız mı? Ersoy'a zeytin dalı uzattınız mı?" diye sorunca Topaloğlu'nun verdiği manidar cevabı sosyal medyada gündem oldu.

''Armut dalı uzatacaktım''

Topaloğlu bu soruya oldukça manidar bir cevap vererek "Zeytin dalı uzatmadım, armut dalı vardı. Armut dalını uzatacaktım annesi öldü başı sağ olsun diye..." ifadelerini kullandı.

Neden kavga etmişlerdi? 

Mustafa Topaloğlu, Bülent Ersoy için daha önce "Aslında Bülent Ersoy dünyada çok büyük bir sanatçı olacaktı. Ancak önünü kestiler" ifadelerini kullanmış ve Ersoy'un açtığı dava sonucunda 17 bin lira tazminat ödemek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Hürriyet 

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