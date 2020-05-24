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Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı

Oyuncu Yılmaz Erdoğan, Survivor'a katılan kuzeni Ersin Korkut'a köpeğinin ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı.

Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
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Oyuncu Yılmaz Erdoğan, Survivor'a katılan kuzeni Ersin Korkut'a köpeğinin ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı.CNN Türk Instagram canlı yayınında Damla Uğurtürk'ün konuğu olan Yılmaz Erdoğan,  o anları "Zor bir konuşma oldu" diyerek anlattı.

''Konsey bittikten sonra ilk telefon konuşmasında söyledim'' 

Ünlü oyuncu şunları söyledi: "Ersin Survivor'da inanılmazdı. Çok izan, çok mantık sahibi, çok aklı başında birisi. Survivor'dan iyi bir sonuç alacağını Mess'i tüm Türkiye'nin tanıyacağına kim inanırdı? Acun onu önerdi, o da her işte olduğu gibi abisine sordu. Ben de 'olur' dedim. Ersin çok çalıştı o yüzden atışları iyiydi. Giderek çok hızlandı ve öfkesini atınca mesela çok iyi idare etti. Olay biraz daha büyüdü. Acun 'sen söyle' dedi bana ama süreci asıl yöneten Acun. Reyting kaygısı olsa bunu yayında da yapabilirdi. Buradan ona teşekkür ederim. Tam onların konsey bitti ilk telefon teması kurunca ben söyledim zor bir konuşma oldu.

''Köpek beslemeyle alakası olan biri değildi'' 

Ersin köpek beslemeyle alakası olan biri değildi ama aralarında çok güzel bir bağ vardı. Bence mesele Ersin ve köpeği meselesini geçti sevmek bağlanmakla alakalı bir durum.

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