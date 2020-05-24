Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için izin başvurusunda bulundu!

Geçtiğimiz günlerde oğlunu kaybeden eski manken Ebru Şallı Ponçik" dediği oğlu Pars'ın mezarını Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ziyaret edebilmek için yetkili makamlara izin başvurusu yaptı. Şallı'nın bu talebi ''en acı talep'' dedirtti.

Bayram talebiyle yürek burktu

Eski manken, Ramazan Bayramı'nda Pars'ın Kilyos'taki mezarını ziyaret edebilmek için yetkili makamlara izin başvurusu yaptı. "Ponçik" dediği melek oğlunu bayramda yalnız bırakmak istemeyen Şallı'nın başvurusu, "En acı talep" dedirtti.

"İçimde bir alev yanmaya başladı" demişti

Yoğun bakımda yatan minik Pars'ın vefat ettiği acı günden bahseden Şallı, gözyaşları içinde şunları aktarmıştı: "Sürekli hastaneye gidiyorum ama içeri giremiyorum, kapıdan konuşup, geliyorum. Zaten "Gelmeyin, korona var, risk almayın!" diyorlar, "Biz, sizi sürekli haberdar edeceğiz!" Ve sonra o son gün… Nasıl bir huzursuzluk içimde… Tarifi olmayan bir duygu… Kalbim sıkışıyor. Yoğun bakımı arıyorum, arıyorum, açmıyorlar… İçimde bir alev yanmaya başladı. "Yoğun bakım açmıyorsa, birine bir şey oldu… Demek ki müdahale var ki, açamıyorlar!" diye düşünüyorum. 8 kere aradıktan sonra bir hemşire açtı telefonu, hemen doktora verdi. Biz de sizi arayacaktı. Lütfen hastaneye gelin. Pars'a kalp masajı yapıyoruz. Bunlar olabiliyor, biliyorsunuz… Gelebilirsiniz, hemen gelin!" dedi."