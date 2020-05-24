İbrahim Tatlıses kimdir bayramın üçüncü günü Kanal D'de seyircisiyle buluşacak!

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan İbrahim Tatlıses, Ramazan Bayramı'nın 3. günü sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. İmparator, dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdiği ve sürpriz müzisyenlerin de sahne aldığı 'İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri' 26 Mayıs Salı saat 20:00’de Kanal D’de olacak.

Uzun bir aradan sonra evlere konuk olacak

Türk müziğinin güçlü sesi İbrahim Tatlıses'ten sevenlerine müjdeli haber! Tatlıses, 5 binden fazla seyirciye söylediği unutulmaz şarkılarıyla, bayramın üçüncü gününde evlere konuk olacak.

İbrahim Tatlıses kimdir?

1952 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İbrahim Tatlıses'in annesi Kürt, babası Araptır. "Tatlı" olan soyadını "Tatlıses" olarak değiştirdi. Yedi çocuklu ve fakir bir ailenin çocuğuydu. İnşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalıştı.Adanalı bir sinemacının, inşaatta sesini duymasıyla birlikte önce Adanada ardından Ankarada çeşitli gazinolarda sahneye çıktı. 1975 yılında çıkardığı "Ayağında Kundura" adlı plakla tüm Türkiyeye sesini duyurdu. Ardından "Sabuha", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Mumdur" gibi türküleriyle ününü pekiştirdi. "Allah Allah", "Kara Zindan", "İnsanlar" ve "Fosforlu Cevriyem" gibi albümleri büyük ilgi gördü."Allahım Neydi Günahım", "Yakamoz", "Yol Ver Dağlar" "Sormadın beni" "Fırat" gibi popüler parçaları kendisine has üslubuyla yorumlayarak 1996 ve 1997 yıllarında ödüller aldı.Talk show programları, yönetmen, oyuncu, senarist, söz yazarı, köşe yazarı, besteci ve yorumcu kimliğiyle birçok dalda başarılı çalışmalara imza attı.