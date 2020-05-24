Serdar Ortaç'tan Acun Ilıcalı itirafı eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı!

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya üzerinden bir radyo programına konuk oldu. Yıllar önce Acun Ilıcalı ile yaşadığı bir tartışmayı anlatan Ortaç, bu hikayesini kahkaha atarak anlattı. Ortaç, Acun Ilıcalı'nın kendisine O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapması için teklif götürdüğünü ancak verdiği cevapla Ilıcalı'nın çok kızdığını itiraf etti.

Serdar'dan yıllar sonra gelen bomba itiraf!

O Ses Türkiye'de jüriliği kaçırdığını söyleyen Ortaç "Ben televizyonculuk yaparken her gün birinci oluyorduk. Şu an ki Survivor gibi… Televizyonculuk değişti. Diziler patladı. Yine program yapmak istiyorum. 3-4 sene önce Acun arayıp 'O Ses Türkiye diye yarışma yapıyorum. Kesin jüri olman lazım. Kenan Doğulu'yu da aradım' dedi. Ben de 'Reina'dayım gel abi konuşalım' dedim. Acun da; 'Ben sana iş konuşalım diyorum sen beni Reina'ya çağırıyorsun' diye sinirlenip yüzüme kapadı telefonu. O Ses Türkiye öyle kaçtı" dedi. Şarkıcı bu hikayesini kahkaha atarak anlattı.