search menu
search
close

Blac Chyna'ın mayosunu görenler gözlerine inanamadı!

Amerikalı model Blac Chyna'nın mayosunu görenler şaştı kaldı. Instagram'dann paylaştığı mayosu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Chyna beğeni yağmuruna tutuldu.

Blac Chyna'ın mayosunu görenler gözlerine inanamadı!
-A A+

Amerikalı model Blac Chyna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Instagram'dan gümüş renkli mayosuyla yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü modelin bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 

İddialı mayosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti 

Amerikalı model Blac Chyna, Instagram'dann paylaştığı gümüş renkli mayosu ile dikkatleri üzerine çekti. Güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü modelin son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Chyna paylaşımın altına, 
'Yapmak istediğim şey evin bahçesinde güneş ışığıyla yıkanmak' notunu düştü.

Amerikalı model Blac Chyna kaplan çizgili kıyafetiyle görenleri şaşkına çevirdi!Amerikalı model Blac Chyna kaplan çizgili kıyafetiyle görenleri şaşkına çevirdi!

 

İşte ünlü modelin olay olan pozu...

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Oğlunu kaybeden Ebru'nun bayram için talebi yürek burktu! Oğlunu kaybeden Ebru'nun bayram için talebi yürek burktu!
Magazin
Serdar'dan bomba itiraf: Acun suratıma telefonu kapattı! Serdar'dan bomba itiraf: Acun suratıma telefonu kapattı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Fenomen Tıp öğrencisi Berika'nın pozları Instagram'ı sallıyor!
Fenomen Tıp öğrencisi Berika'nın pozları Instagram'ı sallıyor!
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Emrata, yeni koleksiyonunu eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı!
Emrata, yeni koleksiyonunu eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı!
Gülben Ergen'in abisi nasıl öldürüldü işte tüm ayrıntılar!
Gülben Ergen'in abisi nasıl öldürüldü işte tüm ayrıntılar!
Önceki Haberler
Bayram kahvaltısına yakışır: Biberli çökelek bastırması
Bayram kahvaltısına yakışır: Biberli çökelek bastırması
Neden aldatıyoruz işte 4 aşaması!
Neden aldatıyoruz işte 4 aşaması!
Nefis bir lezzet: Patatesli yahni tarifi
Nefis bir lezzet: Patatesli yahni tarifi
Ev baklavası ile bu bayram kendinizi şımartın!
Ev baklavası ile bu bayram kendinizi şımartın!
Cinsiyet değiştiren Rüzgar gelen mesajı affetmeyip, ifşa etti!
Cinsiyet değiştiren Rüzgar gelen mesajı affetmeyip, ifşa etti!
Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptıkları şoke etti!
Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptıkları şoke etti!
Yazın en sevilen meyvesi kirazın bu faydası şaşırtıyor!
Yazın en sevilen meyvesi kirazın bu faydası şaşırtıyor!
Yeni rol arkadaşını yere göğe sığdıramadı!
Yeni rol arkadaşını yere göğe sığdıramadı!
Yorumlar