Blac Chyna'ın mayosunu görenler gözlerine inanamadı!

Amerikalı model Blac Chyna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Instagram'dan gümüş renkli mayosuyla yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü modelin bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İddialı mayosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Amerikalı model Blac Chyna, Instagram'dann paylaştığı gümüş renkli mayosu ile dikkatleri üzerine çekti. Güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü modelin son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Chyna paylaşımın altına,

'Yapmak istediğim şey evin bahçesinde güneş ışığıyla yıkanmak' notunu düştü.

İşte ünlü modelin olay olan pozu...