Katy Perry ile Orlando Bloom çifti koronavirüs nedeniyle düğün erteledi!

2016'da Altın Küre Ödül töreninde tanışan Katy Perry ve Orlando Bloom, geçen sene nişanlandı. Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, son klibinde iyice belli olan göbeği ile hamile olduğunu hayranlarına göstermişti. Yaz başında Japonya'da düğün yapmayı planlayan çift koronavirüs engeline takıldı.

Düğün planları ertelendi

People'ın aktardığı habere göre, çifte yakın bir kaynağın belirttiği üzere yaz başlarında yapmayı düşündükleri düğünü koronavirüsün hızla yayılması nedeniyle ertelemeye karar verdi. 150 davetlinin katılacağı düğün için her bir detayı düşünen çift, koronavirüs nedeniyle tüm planlamaları durdurdu. Çift Japonya'da olmasını istediklerini düğününü ABD'ye taşımayı düşünüyor.

5 Aylık hamile

Geçtiğimiz sene çıkardığı Never Worn White şarkısına bu sene klip çeken Katy Perry, klibin son sahnesinde büyüyen karnını göstererek hamile olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Perry, beş aylık hamile olduğunu söyleyerek, şimdiye kadar tuttuğu en uzun sırrın bu olduğunu söyledi.