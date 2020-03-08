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Lider Şahin Burcu Binici ile aralarında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi!

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, Didem Soydan'la biten ilişkisinin ardından geçtiğimiz günlerde Burcu Binici ile görüntülendi. Şahin çıkan haberleri yalanladı.

Lider Şahin Burcu Binici ile aralarında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi!
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Lider Şahin, manken Didem Soydan ile ayrılığı sonrası birkaç gün önce gece yarısı Emirgan'daki bir mekanda oyuncu Burcu Binici ile görüntülendi. Şahin, ikili arasında çıkan aşk yaşadıklarına dair haberlere açıklık getirerek, hayatında kimse olmadığını belirtti.

Şu an hayatımda kimse yok

35 yaşındaki Lider Şahin iddiaları "Geçtiğimiz gün yeni şarkımızın klip çekimi için yönetmenimiz ve ekibimizle bir toplantı gerçekleştirdik. Arkadaşım Burcu Binici de daha sonra bize dahil oldu. Burcu Binici ile ilişkim olduğuna dair basında çıkan haberler tamamen asılsızdır. Şu an hayatımda kimse yok." sözleriyle yalanladı.

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