Pratik cordon bleu nasıl yapılır enfes lezzet!

Cordon bleu yapmak için marketten alınan hazır ürünlere ihtiyacınız yok. Bu tarifle tavuk bonfile kullanarak kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Dışı çıtır paneyle kaplı, içinde jambon ve kaşar peyniriyle enfes bir lezzet! Dana etiyle de yapabileceğiniz cordon bleu tarifine sevdikleriniz bayılacak. İşte nefis cordon bleu tarifi!

Pratik cordon bleu tarifi için malzemeler:

Cordon bleu için:

2 adet tavuk bonfile

4 dilim dana jambon

4 dilim kaşar peyniri

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

1 paket pane harcı

Kızartmak için:

2/3 su bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

Tavuğun ince kalan kısımlarını alın ve tavuğu enine doğru birbirinden ayrılmayacak şekilde kesin. 2 adet jambonu tezgaha yerleştirin ve kaşar peynirinin etrafına sarın. Kaşar peyniri ve jambonu tavuğun arasına yerleştirin ve malzemeler dışarıya taşmayacak şekilde kürdanla tutturun. Yumurtayı bir kasede hafifçe çırpın ve unu ekleyin. Un ve yumurta iyice birleşene dek çırpmaya devam edin.

Hazırladığınız tavuğu önce çırpılmış yumurtaya, sonra pane harcına batırın. Isınmış, çok kızgın olmayan yağda her tarafı nar gibi kızarana kadar 8-10 dakika pişirin. Tavuklar piştikten sonra kürdanları çıkarın ve sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!