Karaciğer yağlanması nedir karın bölgesinde ağrıya sebep oluyor!

Karaciğer yağlanması, çeşitli nedenlere bağlı olarak karaciğerde yağ toplaması şeklinde gelişen yaygın bir hastalık. Bu hastalık belli bir evreye kadar belirti göstermiyor ve sinsice ilerliyor. Peki karaciğer yağlanması neden olur? Tedavisi nasıl? Merak ettiğiniz tüm bilgiler haberimizde...

Karaciğer yağlanması nedir?

Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde normalin üzerinde yağ birikmesi sebebiyle ortaya çıkan bir karaciğer hastalığıdır. Oluşan bu yağlanmanın derecesi arttıkça karaciğerde iltihaplanmalar oluşmaya başlar ve organ fonksiyonlarında azalma meydana gelir. Bu durum karaciğer hücrelerinde harabiyete (nekroz) neden olabilir, karaciğer kanseri ve siroza kadar varabilen ciddi karaciğer hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Hepatosteatoz olarak da adlandırılan bu hastalık sinsice ilerler ve belirli bir düzeye ulaşana kadar genellikle belirti vermez.

Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir?

Karaciğer yağlanması özellikle erken evrelerinde ise kendine has bir belirtiye sahip değildir. Genellikle belirti vermez ve hastaların günlük yaşamında herhangi bir sorun yaşamalarına neden olmaz. Fakat hastalık ilerledikçe ve yağlanma düzeyi arttıkça bazı kişi karnın sağ üst kısmında basınç ve doluluk hissetmeye başlar.

Bunun haricinde yaygın görülen karaciğer yağlanması belirtileri şunlardır:

- Halsizlik ve enerji düşüklüğü

- Göğüs ve karın bölgesinde ağrı

- Çabuk yorulma

- İştahsızlık

- Mide bulantısı ve kusma

- Sarılık

Karaciğer yağlanması tedavisi nasıl olur?

Basit karaciğer yağlanması olduğu düşünülen hastalarda tanı veya ön tanı koyulduktan sonra ideal kilosunun üzerinde ya da obezite seviyesinde olan hastalar öncelikli olarak bir diyetisyene yönlendirilerek diyete başlaması, düzenli olarak egzersiz yapması sağlanmalıdır.

Birinci evre yağlanmanın geri dönüştürülebilmesi daha kolay iken fibrozis ve siroz gelişmiş karaciğerde yağlanmanın geri dönüştürülebilmesi çok uzun yıllar gerektirebilmektedir. Bu hastalarda hekim tarafından önerilecek olan tedavi planına ek olarak düzenli egzersiz, diyet ve kan şekeri kontrolüne yaşam boyunca özen gösterilmelidir. Ayrıca evresi ne olursa olsun karaciğer yağlanması hastaları sigara ve alkol kullanımından tamamen kaçınmalıdır.