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Churros nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Tatlı krizinizi İspanya'nın meşhur tatlısı churros ile gidermeye ne dersiniz? Yapılışı oldukça pratik, eşsiz bir tat! İşte pratik churros tarifi..

Churros nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!
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Şanı İspanyol mutfağından tüm dünyaya yayılan sevilen lezzet churrosu siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Sizler için evde yapılabilecek en güzel churros tarifini hazırladık. Buram buram tarçın kokan tam kıvamında hamuru, yanında muhteşem sosuyla harika bir lezzet! İşte enfes churrros tarifi!

Churros tarifi için malzemeler:

Hamuru için (Yumurtalı):

1 su bardağı su
1 su bardağı un
2 yemek kaşığı tereyağı(30 gram)
1/4 çay kaşığı tuz
2 adet yumurta

Hamuru için (Yumurtasız):
1 su bardağı su
1 su bardağı un
2 yemek kaşığı tereyağı(30 gram)
1/4 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

1 çay bardağı sıvı yağ

Sosu için:

130 gram bitter çikolata
200 mili litre krema

Üzeri için:

1/2 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı:

Hamur için derin bir tencereye su, tereyağı ve tuzu koyup kaynatın. Kaynayan karışıma unu ekleyip pürüzsüz bir hal alana kadar kısık ateşte pişirin. Pişen hamuru bir kapta ılınana kadar dinlendirin ve sıkma torbasına alın. Yumurtalı hamur içinse hamur soğuduktan sonra yumurtaları azar azar ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın ve karışımı sıkma torbasına alın.

Derin bir tencerede yağı ısıtın. Sıcak yağa karışımı sıkma torbası ve bir bıçak yardımı ile dilediğiniz uzunlukta kesin. Dışları açık kahverengi bir renk alana kadar pişirin. Pişen hamurları bir peçete üzerine çıkartın. Şeker ve tarçını karıştırın ve sıcak hamurları karışıma bulayın. Sos için çikolataları ufak ufak kırın ya da doğrayın. Kremayı kaynatıp çikolataların üzerine dökün ve karıştırın. Hazır olan churro'ları sosla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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