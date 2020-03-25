Cinsel ilişkinin süresi nasıl uzatılır kegel egzersizlerini deneyin!

Cinsel ilişki uzmanlarına göre Türkiye'de cinsellik, başladığı hızda biten bir anlayışa sahip. Son yıllarda seks anlayışındaki bu durum değişmeye başlasa da birçok çift hala genelde tek taraflı, erkeğin işini bitirmesine odaklı bir cinsel hayat yaşıyor. Bu sorunu aşmanın sorumluluğu ise her iki tarafa da düşüyor. İşte seks süresini uzatmanızı sağlayacak öneriler!

Rutinden sıyrılmaya çalışın



Zaman zaman cinsel hayatımız da rutine bağlayabilir. Aynı kişi ile uzun süre cinsel birliktelik yaşamak, alışılmış seks pozisyonları erken boşalmaya sebep olabilir. Bu durumda size tavsiyemiz; yeni pozisyonlar deneyin, daha önce sevişmediğiniz bir yerde sevişin ve bedenlerinizi şaşırtın. Böylece ikiniz de daha çok zevk alacaksınız!

İlişki öncesi mastürbasyon yapmasını sağlayın

Erkekler aşırı istekli olduğunda ya da sekse uzun bir ara verdiğinde, ilk sevişmede bazen dokunmaya bile gerek kalmadan kontrolsüz şekilde boşalabiliyorlar. Cinsel ilişkiden bir ya da iki saat öncesi erkeğin mastürbasyon yoluyla boşalması cinsel ilişki anında hemen boşalmasına engel olur. Mastürbasyondan sonra partnerinizi sıcak ve yavaş bir ön sevişme ile yeniden uyarabilirsiniz.

Boşalacağını anladığınızda durun

Bu maddeyi gerçekleştirebilmek için kadının deneyimli olması ve ilişkiyi kontrol edebilmesi gerekiyor. Partnerinizin boşalma noktasına geldiğini hissettiğinizde, ondan durup 1 dakika kadar beklemesini ve sonra devam etmesini isteyin. Herkesin bir geri dönülemez noktası vardır. Bu ana ulaşmadan biraz durdurmayı başarabilirseniz, partneriniz vücuduna orgazm olma noktasını geciktirmeyi öğretir ve siz de bu sayede orgazma ulaşabilirsiniz.

Kegel egzersizleri

Kegel egzersizleri sadece kadınlara özgü mü sanıyordunuz? Evet, erkekler de tıpkı kadınlar gibi Kegel egzersizleri yapabilirler. Kegel egzersizleri cinsel terapide sık kullanılan tekniklerdendir. Bu egzersizlerin hepsi pelvik taban kaslarının güçlenmesini sağlayarak, partnerinizin orgazm spazmlarını kontrol etmesine yardımcı olacaktır.

Hissizleştirici/geciktirici solüsyonlar kullanın

Bir uzmana danışarak geciktirici solüsyonlar, kremler kullanabilirsiniz. Bu yöntem, dikkatli ve bilinçli kullanıldığında boşalmayı geciktirir. Ancak bu yöntem sürekli hale getirilmemelidir. Aşırı uygulanması kadın vajinasını da uyuşturabileceğinden her iki tarafın da ilişkiden zevk alma kalitesini düşürebilir.