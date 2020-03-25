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Şeyma Subaşı TikTok'ta tepki toplayan dansı sonrası hesabını kapattı!

İtalyan sevgilisi ile karantina olan Şeyma Subaşı, TikTok hesabı açarak iç çamaşırıyla dans ettiği anları paylaştı.Subaşı gelen tepkiler üzerine hesabını kapadı

Şeyma Subaşı TikTok'ta tepki toplayan dansı sonrası hesabını kapattı!
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Şeyma Subaşı, bir süredir aşk yaşadığı İtalyan sevgilisi Guido Senia ile koronavirüs karantinası nedeniyle evden çıkamıyor. Evde geçirdiği zamanın büyük bir kısmını sosyal medyada geçiren Subaşı, TikTok uygulaması kullanan ünlülere katıldı. TikTok'ta iç çamaşırıyla dans videosu çeken Subaşı, bu hareketiyle tepki topladı. Subaşı çareyi hesabını kapatmakta buldu.

İç çamaşırıyla dans ettiği anları paylaştı

Karantina süresince TikTok'ta hesap açan ünlülerin arasına katılan Subaşı, "Biliyorum biliyorum, Şeyma Subaşı Tiktok'u kaldırılamaz. Zamanım da olmayacak zaten inşallah. Sadece evde Şeyma halleri işte" diyerek iç çamaşırıyla video çekti. Her zaman cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Subaşı'nın altında sadece iç çamaşırı olması takipçilerini kızdırdı. Gelen tepkilere sessiz kalamayan Şeyma, hem videosunu kaldırdı hem de TikTok hesabını kapattı.

Hayatında ilk defa pilav yaptı!

Yurt dışından Türkiye'ye gelen sevgilisi Guido Senia'nın koronavirüs testi negatif çıkmasına rağmen çift, kendilerini karantinaya aldı. Evde vakit geçirmeye alışık olmayan Subaşı, bu süreçte hayatındaki ilkleri yaşadı. Sağlıklı yaşamaya her daim önem veren Subaşı, sevgilisine kendi elleriyle yemek yaptı. Mutfakta becerilerini gösteren Subaşı, yemek yaptığı anları "Hayatımda ilk kez pilav yaptım' notuyla paylaştı.

 

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