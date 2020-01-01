Kulak ağrısına ne iyi gelir sıcak kompres uygulayın!

Dünyanın en kötü ağrı türlerinden biri de hiç kuşkusuz kulak ağrısıdır. Zaman zaman ansızın başlayan kulak ağrısı kişinin günlük yaşamını oldukça olumsuz etkileyebilir. Ansızın başlayan kulak ağrısını evde kendi doğal yöntemlerinizle geçirebileceğinizi biliyor muydunuz? Kulak ağrısını evde geçirmenin doğal yöntemleri de bulunuyor? Peki kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısını geçiren doğal yöntemleri neler? İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtları elmaelma.com'da.

Sıcak kompres uygulayabilirsiniz

Ağrıyan kulağınıza sıcak kompres uygulayarak ağrıyı geçirebilirsiniz. Böylece hem kan akışını hızlandıracak hem de tahriş olan bögeyi yatıştırmaya yardımcı olabileceksiniz. Yapmanız gereken tek şey bir havluyu sıcak suda ıslatmak ve ardından kulağın üstüne 5 dakika boyunca uygulamak hepsi bu kadar!

Sarımsakla ağrıyı dindirin

Kulak ağrısını geçiren en etkili doğal yöntemlerden bir tanesi de sarımsaktır. Çiğ sarımsak enfeksiyonun neden olduğu kulak ağrısını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Bir diş çiğ sarımsağı ezin suyunu çıkarın. Elde ettiğiniz sarımsak suyunu kulağınıza damlatın. Hepsi bu kadar!

Zeytinyağı sürebilirsiniz

Kulak ağrısı için olmasa da kulak kirini temizleyip tıkanıklığını açması bakımından zeytinyağı da oldukça işlevseldir. Zeytinyağı kulak kirini yumuşatır ve tıkanıklığı açar. Yapmanız gereken tek şey, bir miktar zeytinyağını ısıtmak ve kulağa 3 damla uygulamak. Başınızı 3 dakika boyunca yana yatırın ve yumuşayan kulak kirini çıkarın.Tıkanıklığın hemen açıldığını göreceksiniz.

Soğan ağrıyı geçiriyor

Soğanda sarımsağa benzer bir etki göstermektedir. Antibakteriyel özelliği sayesinde kulaktaki enfeksiyonun kurumasına yardımcı olur. Kulak içinde ağrıya neden olabilecek mikroorganzmaları öldürür. Yapmanız gereken tek şey, taze soğanı doğramak ve bir havluya sarmak. Kulağınıza 5 dakika uygulasanız yeterli olacaktır.