Ciciş Esra Ersoy spor yaparken giydiği kıyafetle olay oldu!

Magazin dünyasında Ciciş Kardeşler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy yine yaptı yapacağını. Spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Ersoy'un kıyafeti ise dikkatlerden kaçmadı. Vücudunu sergilediği kıyafeti takipçilerinden tam not aldı. Ersoy fotoğrafın altına, ''vücut yaşım 21 miş'' notunu düştü.

Mini etekli fotoğrafını paylaşmıştı

Sosyal medya hesabı Instagram'da 341 bin takipçisi bulunan Esra Ersoy, geçtiğimiz günlerde de mini etekli fotoğrafını paylaşmıştı. Esra Ersoy'un bu fotoğrafı için kimi takipçisi photoshop yaptığını iddia etti. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

Esra Ersoy kimdir?

Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 tarihinde Mersin‘de üç katlı bir villada doğmuştur. Kendisinden 4 yaş küçük Ceyda Ersoy adında kız kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu Mersin’de özel Toros Kolejinde ve Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Ankara‘da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu . Mezun olduktan sonra bir dönem Ankara Laila’da Halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi alan Esra Ersoy, 2007 Behzat Uygur ve Melike Güner‘in yaptığı “Güzel ve Dahi” adlı yarışma programına katıldı. Programda yaptığı çılgınlıklar, erkeklere çektirdikleri dikkat çekince, dizi projeleri, TV programı sunuculukları, reklam oyunculukları arka arkaya geldi. Twitter‘da ve YouTube‘da birbirinden seksi klipler ve fotoğraflar yayımladılar. Çoğu kez de yaptıkları projeler, aşkları ya da ilginç açıklamaları gündeme taşıdı onları.

İşte o paylaşımı...