Zona hastalığı nedir ciltte enfeksiyona neden oluyor!

Ciltte kızarıklık, kabartı, kaşıntı gibi şikayetlerle kendini gösteren zona, ileriki yaşlarda bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla görülme riski artan bir cilt hastalığı. Hastalık en çok sırt, bel ve yüz bölgesinde görülüyor. Zona hakkında tüm merak ettiklerinizi sizin için haberimizde derledik.

Zona hastalığı nedir?

Ülkemizde çok sık görülen zona hastalığı tipik bir deri rahatsızlığıdır. Zona, duyusal sinir hücresi gruplarını tutan, ağrılı bir enfeksiyondur. Şiddetli ağrıları tetikleyen hastalık bağışıklık sistemini zayıflatır.

Zona hastalığının belirtileri

Zona hastalığının belirtileri arasında; uyuşma veya karıncalanma, kas güçsüzlüğü, mide ekşimesi, lenf nodlarında şişme açılan ve kabuklanan sıvı dolu kabarcıklar, kaşıntı, acı, yanma, dokunmaya duyarlılık, kızarıklık, ağrı, acıdan birkaç gün sonra başlayan kırmızı döküntüler yer alır. Tedavi edilmezse bu enfeksiyon kalıcı göz hasarına neden olabilir.

Zona nasıl anlaşılır?

Zona çok belirgin ve farklı bir hastalıktır, çünkü kabarcıklar vücudun sadece beli bölgesinde görülür. Zona hastalığı birçok kişide olduğu gibi kanser hastalarında da öncelikle halsizlik olarak görülmeye başlar. Ardından deride kaşıntı, yanma ve kızarıklık gibi zona belirtileri görülür. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte de şiddetli ağrılar ve su dolu baloncuklar görülmeye başlar. Açık ve belirgin olan Zona belirtilerine rağmen şüpheli bir durum varsa o zaman kabarcıklardan alınan bir parça mikroskopla incelenir kan testi yapılabilir. Böylece herhangi bir şüpheye gerek kalmaz.

Zonanın tedavisi

Zona hastalığının tedavileri arasında; Bol bol dinlenmek, kaşıntıyı ve ağrıyı azaltmak için yara oluşan bölgelere soğuk kompres uygulamak, jel haldeki yulaf ezmesiyle banyo yapmak, kaşıntıyı dindirmek için kalamin losyonu sürmek yer alır.

Zona hastalığı tedavisi için varisella zoster virüsüne karşı etkili asiklovir ve valasiklovir isimli antiviral ilaçlar kullanılır. Ağrı, yanma, batma gibi belirtiler için de ağrı kesici haplar, kremler ve losyonlar reçete edilir. Evde tedavi de belirtilerinizi hafifletmeye yardımcı etkisi var.

Zonaya iyi gelen besinler

Zona tedavisinde besinlerden yararlanmanız da hastalığı iyileştirmenizde mümkün bir yöntem. Zonaya iyi gelebilecek besinler arasında; Kuşburnu, zerdeçal, bal yer alıyor.