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Çılgın Bediş'in oyuncusu Kaya Olgar, 57 yaşında hayatını kaybetti

Arka Sokaklar, Çılgın Bediş gibi dizilerde rol alan oyuncu Kaya Olgar 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Çılgın Bediş'in oyuncusu Kaya Olgar, 57 yaşında hayatını kaybetti
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1990'lı ve 2000'li yılların aranılan manken ve oyuncusu Kaya Olgar, hayatını kaybetti. Organizatör Tuncay Erkul acı haberi sosyal medya hesabından duyuran isimdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
22 senedir Muğla Köyceğiz Yeşilköy'de yaşayan Kaya Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KAYA OLGAR KİMDİR?
Bir dönemin önemli manken ve fotomodellerinden olan Kaya Olgar; Arka Sokaklar (2006), Yedi Numara (2000), Gelinlik Kız (2000), Çılgın Bediş (1998), Gurur (1994), İki Kız Kardeş (1992), Kavanozdaki Adam (1987) gibi bir çok dizi ve filmde rol aldı.

 

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