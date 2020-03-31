Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına Demet Akalın'dan sert tepki!

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronovirüs can almaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'ye de sıçrayan virüsün çıkış noktası olan vahşi hayvan pazarları Çin'de yeniden açılmaya başladı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın Covid- 19 salgınının yayıldığı Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına ateş püskürdü. Akalın, "Hayyyy ..... sizin zihniyetinize yaaa" diyerek tepkisini dile getirdi.

Akalın'dan küfürlü tepki

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili bir tepki de Demet Akalın'dan geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu duruma isyan eden Akalın, "Hayyyy ..... sizin zihniyetinize yaaa" ifadelerini kullandı.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı;