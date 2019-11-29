Kerimcan Durmaz, New York metrosunda bir adamla tartıştı küfürler havada uçuştu!

Kerimcan Durmaz'dan şoke eden görüntüler! Uçak tuvaletinde çektiği müstehcen görüntülerin ardından eğitimini tamamlamak için yurt dışına eğitim görmeye giden Kerimcan Durmaz, New York metrosunda bir adamla tartıştığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Durmaz, ''İşte neden metroya binmiyorsunun cevabı.'' diyerek yaptığı yayında ateş püskürdü.

METRODA BİR ADAMLA TARTIŞTI

Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz günlerde Youtube kanalı için çektiği videoda metroya binerek kalça dansı yapmıştı. Bu görüntüleriyle çok konuşulan fenomen, son olarak metroda bir adamla tartıştı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken Durmaz o anları sosyal medya hesabından anbean yayınladı.

"BENİ GERÇEKTEN TAHRİK ETTİ"

Metrodan indikten sonra konuşan Kerimcan Durmaz, "İşte neden metroya binmiyorsunun cevabı. Delirdim sinirden. Gerçekten öldüresim geldi. Sinirden onu linç etmiştim. Kavga çok korkunç bir şey, yoksa kavga en son yapılacak şey. Ama bu beni gerçekten inanılmaz tahrik etti, zor tuttum kendimi" dedi.





Müstehcen görüntülerinin ardından özür videosu yayınlamıştı

Sosyal medya hesabından paylaştığı müstehcen görüntüleri büyük tepki toplayan Kerimcan Durmaz sessizliğini bozup, Instagram hesabından bir video yayınlamıştı. Durmaz yayınladığı videoda; "Günlerdir çok üzgünüm ve yaşadığım bu olayla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Beni takip eden başta ailem olmak üzere bütün küçük kardeşlerimden, büyüklerimden ve böyle bir şey izlemek zorunda kalan herkesten çok özür diliyorum. O kadar utanıyorum ve o kadar mahcubum ki... Aslında ne diyeceğimi bilemiyorum. Yaşadığım bu talihsiz olaydan kendime bir çok ders çıkardım ve aslında aile kavramının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım. Tekrar herkesten bir kez daha özür diliyorum" ifadelerini kullandı.