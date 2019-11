Defne Joy Foster kimdir oğlu Can Kılıç 10 yaşına girdi!

''Sihirli Annem'' dizisiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Defne Joy Foster 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Joy Foster'ın İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden olan oğlu Can Kılıç şimdilerde genç bir delikanlı oldu. Ünlü oyuncunun oğlunu görenler ise annesine çok benzetiyor.

Oğlu Can Kılıç 10 yaşına girdi

Defne Joy Foster'ın İlker Yasin Solmaz ile olan evliliğinden olan oğlu Can Kılıç büyüdü. Yasin Solmaz, Defne Joy'u kaybettikten sonra ''çocuğum çok küçük onun anne sevgisine ikhtiyacı var'' diyerek anaokulu öğretmeni Beyza Dankal'la hayatını birleştirmişti. Şimdilerde küçük Can tam 10 yaşına girdi. Can'ı görenler ise gözlerine inananmıyor. 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın oğlu Can tıpkı annesine benziyor.

Defne Joy Foster kimdir?

Defne Joy Nayman Foster (2 Eylül 1975, İncirlik, Adana - 2 Şubat 2011, İstanbul), Türk görüntü yönetmeni, oyuncu, sunucu ve eski DJ. Türk olan annesi Hatice Nayman ile NATO'da subay olan ABD'li Steve Foster'ın kızı olan Defne Joy Foster, 2 Eylül 1975'te Adana İncirlik Hava Üssü'nde doğdu.Çiftin boşanmasıyla Foster'ın babası memleketi Alabama'ya giderken Foster, annesiyle kaldı.Ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulu'nda okudu. 1992 yılında İzmir Fatih Lisesi'nden mezun oldu ve daha sonra eğitimine devam etmedi.

Defne Joy Foster neden ölmüştü?

Defne Joy Foster’ın ölüm nedeni, 15 ayrı adli tıp uzmanının oybirliği ile kabul ettiği raporla kesinleşti. Adli Tıp’ta 15 uzman oy birliğiyle karar aldı. Kerem Altan için, “yardım bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme” suçlamasıyla, sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen dava dosyasına ulaşan raporda, Foster'in kesin ölüm sebebi belli oldu.

Aysun Yazıcı’nın Taraf’taki haberine göre, 15 ayrı Adli Tıp uzmanının oybirliğiyle kesinleşen raporda, astım hastası olan Foster'ın ölümünün, kanında bulunan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak, aldığı alkolün kolaylaştırıcı etkisiyle gerçekleştiği vurgulandı. Raporda, “Astım tanısı ile takip edilen, otopsisinde toksikolojik incelemede, kanında 208 mg Etanol,7.8 mg Sulbuttanol, 1.28 ml caffeine ve 1.72 mg pheniramine bulunan kişinin ölümünün; almış olduğu alkolün kolaylaştırıcı etkisi ile kanında bulunan ilaçların muhtemel yan etkilerine bağlı olarak meydana gelmiş ölüm olarak değerlendirildiği” ifadeleri yer aldı.