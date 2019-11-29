Siyah turpun faydaları neler böbrek taşının atılmasını sağlıyor!

Siyah turp da tıpkı yakın akrabası kırmızı turp gibi sayısız faydaya sahip. Üstelik siyah turp sadece sağlık için değil cilt ve saçlar için de çok yararlı. Gelin siyah turpu yakından tanıyalım...

BÖBREK TAŞLARININ ATILMASINI SAĞLAR

Siyah turp, böbrek ve safra kesesinde oluşabilecek taşlara karşı doğal bir ilaçtır. Üstelik taşlardan kaynaklanan acıyı da hafifletir ve idrarı arttırır. Siyah turpun diüretik özellikleri sayesinde idrara çıkmanız kolaylaşır ve bu şekilde böbrek ve safra kesesi taşlarınızdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

SOĞUK ALGINLIĞI VE ÖKSÜRÜĞÜ GİDERİR

Siyah turpun şifalı gücü aynı zamanda kronik soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde de etkilidir. Bunun için turpun suyunu sıkın biraz şeker ilave edip bekletin. Sabahları meyve suyu olarak tükettiğinizde solunum sistemi enfeksiyonları için mükemmel bir ilaç olduğunun farkına varacaksınız.

TİROİD HORMONLARINI DÜZENLER

Siyah turpun en başarılı olduğu konulardan biri de tiroid hormonlarındaki düzensizliklere çözüm sunmasıdır. Tiroid hormonlarınızda bir dengesizliğin oluşması uzun bir süre ve belki de hayatınız boyunca sizi ilaçlara mahkum hale getirebilir. Raphanin, tiroit hormonlarının salgılanmasını ve üretimini düzenleyen doğal bir enzimdir. Siyah turp ise Raphanin maddesi bakımından oldukça zengindir. Hiper / hipotiroidizmden şikayetçi iseniz siyah turp tüketerek hormonlarınızı düzene sokabilirsiniz.

CİLT LEKELERİNİ GİDERİYOR

Siyah turp bol miktarda doğal antioksidan ve cildimizin yaşlanmaya karşı mücadele edebilmesi için çok önemli olan C vitamini seviyesini içerir. Öte yandan bu antioksidan ve vitamin dışında, vücudumuzdaki oksidasyonu engelleyen son derece güçlü birkaç başka bileşiği daha bünyesinde barındırır. Bu nedenle, siyah turp suyunun düzenli tüketilmesi zararlı serbest radikallerden kurtulmamıza ve dolayısıyla daha genç bir cilde sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

SAÇINIZIN YAĞ DENGESİNİ SAĞLAR

Siyah turp, saç derisinin aşırı kuruluğunu veya yağlanmasını tedavi etmek için de kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra çok fazla kepekten de şikayetçi iseniz bugünden itibaren siyah turpun suyu ile uygulamalara başlayın. Bu sayede saçınız ve kafa deriniz gerekli besin maddelerini sağlamış olacaktır. Öte yandan, sebum bezlerinin fazla salgılanmasından dolayı kafa derisinin yağlanmasına maruz kalıyorsanız, siyah turp içeren bir saç maskesi kullanarak sebumun salgısını kontrol edebilir ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz.