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Çocuk sahibi olamayan Larissa Gacemer'e eşinden destek sen bana yetersin!

Çektiği video ile çocuk sahibi olamadığını açıklayan model Larissa Gacemer'e eşi Burak Gacemer'den destek geldi. Gacamer eşine "Sen bana yetersin"yorumunu yaptı

Çocuk sahibi olamayan Larissa Gacemer'e eşinden destek sen bana yetersin!
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Burak Gacamer ile evlenerek Türkiye'ye yerleşen Brezilyalı model Larissa Gacamer, takipçilerinden sürekli olarak gelen 'Neden çocuk yapmıyorsun?' sorularına çektiği video ile sitem etti. Rahatsızlığı sebebiyle çocuğunun olmadığını açıklayan Gacamer'e eşinden destek gecikmedi. 

"Sen bana yetersin"

Larissa ve Burak Gacamer çifti, Instagram'da çektikleri eğlenceli videolarla geniş bir takipçi kitlesi tarafından tanınır oldu. Larissa Gacamer, dün paylaştığı bir video ile takipçilerinden gelen çocuk sorularına, çocuğunun olamayacağını söyleyerek sitem etti. Kısa sürede gündem olan Larissa'ya en anlamlı destek ise eşinden geldi. Eşinin videosunun altına yorum yapan Burak Gacemer "Sen bana yetersin" dedi. Gacemer'in eşine destek olan bu yorumu 178 binden fazla beğeni aldı.

Ünlü isimlerden destek yağdı

Larissa Gacamer'in herkesin derinden etkileyen videosuna Aslıhan Güner, Anıl Altan, Pelin Akil, Didem Soydan, Eda Ece, Almeda Abazi, Özlem Yıldız, Zeynep Mahsur, İlayda Erkök ve Özge Ulusoy gibi pek çok ünlü isimden destek mesajları yağdı. Larissa Gacamer'in videosu ise yaklaşık 3 milyon kişi tarafından görüntülendi.

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