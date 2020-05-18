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Migren nasıl tedavi edilir nöral terapi yöntemini deneyin!

Migren, orta şiddetli veya şiddetli tek taraflı baş ağrısı şeklinde görülen bir çok kişinin muzdarip olduğu sorunlardan biridir.

Migren nasıl tedavi edilir nöral terapi yöntemini deneyin!
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Medikal Estetik ve Tamamlayıcı Tıp Hekimi olan Dr. Meltem Ayran konu hakkında önemli bilgiler verdi. Migren, orta şiddetli veya şiddetli tek taraflı baş ağrısı şeklinde görülen bir çok kişinin muzdarip olduğu sorunlardan biridir.Migren atakları kişilerin günlük yaşamlarını olumsuz yönde etkiler.Ancak bu can sıkıcı problem çözümsüz değil.Migrenin dünyada bilinen en etkili tedavi yöntemi nöral terapidir.

 Nöral Terapi :

-Bir regülasyon tedavisidir, yani dokuyu hücreleri yeniden düzgün çalışması için uyararak düzene sokar.

-Her hastalığın sebeplerine bakarsak birçok şeyin ortak olduğunu görürüz.

-Migren, yüz göz çevresi ve kafada belirli kas gruplarının tutulup kasılması ve buna eşlik eden, bulantı, ağrı, huzursuzluk, bulanık görme gibi semptomların eşlik ettiği bir durumdur.

-Migrenin sebebi tam olarak bilinmemektedir, biz nöralterapide Migrene herhangi bir hastalığa yaklaştığımız gibi yaklaşırız ve hastalığın ortadan kalkması için ‘sağlıklı koşulları’ oluştururuz.

-Nöral Terapi ile dokuların oksijenlenmesi artar.

-Dolaşım artar.

-Dokularda biriken atıklar, toksinler uzaklaştırılır.

-Dokulardaki asidozu düzeltir, latent asidozun tüm sistemik, ruhsal etkilerini de düzeltir.

-Doku canlanır, sağlıklı hale gelir.

-Ortalama 4-5 Seans uygulamayla hastalığın seyri belli olur.

-Uygulamalar arası en az 72 saat olmalıdır, haftada 2 seans şeklinde yaklaşım uygun olur, ulaşım sorunu varsa seanslar arası uzatılabilir.

-İyileşme süresini, hastalığın başlangıç zamanı etkliler, uzun yıllardır süregelen sorunların çözümü biraz daha zaman alacaktır.

 Bu özellikleriyle Nöral Terapi bir antiaging yöntemidir. Koruyucu Tıp Yöntemlerinden biridir. 11 yıldır bu yöntemi uygulayan bir Hekim olarak söyleyebilirim ki, kendi Migrenim de dahil olmak üzere birçok hastayı tedavi ettim. Hiçbir yan etkisi olmayan Alman/Avrupa kökenli bu tedavi yöntemini Ağrı Kontrolünün yanı sıra Antiaging amaçlı da kullanmaktayım.

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