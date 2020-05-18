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Evde kalmaktan korkma, geç kalmaktan kork! Hastaneye başvurmakta gecikmeyin!

Koronavirüs nedeniyle hastanelere gitmekten endişe eden vatandaşlarımız bazen hastanelere başvurmakta geç kalabiliyor.

Evde kalmaktan korkma, geç kalmaktan kork! Hastaneye başvurmakta gecikmeyin!
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Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Yavuz Selim 
Yıldırım konu ile ilgili bilgiler verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 aydır evde kal çağrıları ve Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması sonrası salgının artış hızının kontrol altına alınması sonrasında derin bir nefes alan ülkemizde “evde kal” çağrıları karşılık buldu.20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması devam etmekte, bu süreçte Koronavirüs nedeniyle hastanelere gitmekten endişe eden vatandaşlarımız bazen hastanelere başvurmakta geç kalabiliyor.

Birçok kişi virüs kapacağını düşünerek evde kalmayı tercih ediyor 

Bunun nedenleri arasında hastanelerde koronavirüs olması nedeniyle buraya gittiğinde hastaneden virüs kapacağını düşünerekten evde kalmayı tercih ediyor.
Bir diğer neden ise hastalığının yani şikayetlerinin önem derecesini, aciliyetini bilmeyerek gitmemesidir. Bunlara örnek verecek olursak; 3 aylık bir bebeğin evde nöbet geçirmesi ailesi tarafından fark edilmeyerek doktora geç başvuru şeklinde yansımaktadır.Bu sürede bu çocuğumuzun Konvülziyon nedeniyle beyninde olumsuz etkiler oluşuyor, yine evde kalp krizi belirtilerini kendisinde fark edemeyen ve hastaneden korkan hastamız kalbinde ciddi hasar ile hastaneye geçdönemde başvuruyor.Basit bir karın ağrısı sanılarak evde bekleyen ve apandisiti patladıktan sonra hastaneye başvuran hastaları görmekteyiz.Yine ani işitme kaybı yaşayan ve hastaneye başvuruda geç kalarak bir kulak işitmesini tamamen kaybeden hastamız var.Ayrıca strok geçiren ve geç başvuru yapan hastalarımız var.  Normalleşme takviminin açıklandığı şu günlerde hastanelerde tüm branşlarda Her türlü sağlık hizmeti eskisi gibi verilmektedir.Aslında  Koronavirüs ile mücadele döneminde de her türlü acil sağlık hizmetleri devam etmekteydi. Yeni dönemde bir çok özel hastane covid hastalarını tamamen taburcu ederek yeni dönem sağlık hizmeti sunmaya başladı.

 Hastaneye başvuruda geç kalmaktan korkun

Burada en önemli husus eskiden olduğu gibi kendinizde saptadığınız şikayetinizde geç kalmadan hastaneye başvuru yapmak önem arz ediyor.Bu belirtilerin bir doktor tarafından değerlendirildikten sonra önemli bir şikayet olup olmadığı daha da belli oluyor.Özetle şunu söyleyebiliriz ; evde kalmaktan ve Covidden korkmayın hastaneye başvuruda geç kalmaktan korkun. 

 

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