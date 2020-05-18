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Jülide Ateş kimdir Ece Üner'e bomba cevap!

Jülide Ateş, Ece Üner'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Jülide Ateş kimdir Ece Üner'e bomba cevap!
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Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalındaki programına konuk olan Show TV Ana Haber Bülteni sunucusu Ece Üner'in, ünlü sunucu Jülide Ateş ile ilgili anlattığı anısına Jülide Ateş'ten cevap gecikmedi. Ateş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Görmezden gelmek işlerine geliyor.1990 yılında Türkiye Güzeli seçilen ben, üzerine Boğaziçi Üniversitesi’ni bitirdim, 91’de başladığım televizyonculuk maceramın ilk yıllarında Youngstar Galaxy, İyi Günler Türkiye, Kadir Çelik’le Objektif gibi imza programlarda yer aldım'' diyerek cevap verdi. 

Jülide Ateş'ten Ece Üner'e bomba cevap! 

Jülide Ateş, Ece Üner'in kahkahalar içinde yaptığı açıklamalarına, kişisel sosyal medya hesabından yanıt verdi. Instagram hesabından sahada habercilik yaptığı yıllara ait fotoğrafları paylaşan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Ece Üner 'Yerime Türkiye Güzeli geldi demiş, gülmüş' ...Cevap vermeyecek misin?
E desin... 2015’te yerine gelen kişinin hâlâ Türkiye Güzeli olduğunu düşünüyorsa; biz de onunla birlikte güleriz n'apalım. Efendim ‘Zaten bilen biliyor’ demek kolay ama işte meslekte çok uzun kalınca ve arşivlemeyince, gittiğiniz haberleri parmaklarınızla tek tek saymayınca demek ki bilinmiyor... Ya da görmezden gelmek işlerine geliyor.1990 yılında Türkiye Güzeli seçilen ben, üzerine Boğaziçi Üniversitesi’ni bitirdim, 91’de başladığım televizyonculuk maceramın ilk yıllarında Youngstar Galaxy, İyi Günler Türkiye, Kadir Çelik’le Objektif gibi imza programlarda yer aldım... Sadece Objektif programı için yaptığım haber sayısı 50’nin üzerindedir, kusura bakmayın tek tek sayamayacağım ama hatırladığım kadarıyla, 1992 Kocaeli Cezaevi’nde hücrelere girdim, İstanbul Üniversitesi’nde yolsuzluk dosyalarına, Anadolu’nun türlü kentlerindeki haber dosyalarına imza attım.

Jülide Ateş kimdir? 

Başarılı sunucu, subay bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak 1971'de Elâzığ'da dünyaya geldi. 1996'da Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. İlk evliliğini 1995 yılında iş adamı Cemal Özgörkey ile yapan Ateş, 6 ayın ardından boşanma kararı aldı. Daha sonra Sabah gazetesinin Dış Haberler servisinde görev yapan gazeteci Emre İskeçeli ile 11 Temmuz 2001'de Washington'da nikah masasına oturdu. Çiftin, Ali İskeçeli adında bir de oğlu bulunuyor.

  

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