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İşte Benim Stilim Ayşegül Doğan'dan bomba estetik itirafı Helin Avşar çok kızacak!

Bir dönem 'İşte Benim Stilim' yarışmasında yer alan Ayşegül Melis Doğan, canlı yayına bağlanıp yaptırdığı estetikleri teker teker anlattı.

İşte Benim Stilim Ayşegül Doğan'dan bomba estetik itirafı Helin Avşar çok kızacak!
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Bir Dönem'e damga vuran ''İşte Benim Stilim'' yarışmasında tanınan Ayşegül Melis Doğan, inanılmaz değişimi ile herkesi şoke etti. 2. Sayfa canlı yayınında estetik itirafıyla dikkat çeken yarışmacı Helin Avşar itirafı ile de olay oldu. Doğan açıklamasında "Helin Avşar’la alakam yok. Yaş olarak hiç alakam yok. Toplumda var olmak için Hülya Avşar’ın kardeşi olmama gerek yok. Ben 27 yaşındayım o bana benzemeye çalışsın" diyerek Avşar kızını kızdıracak açıklamalarda bulundu. 

Estetik itirafı olay oldu 

Yaptırdığı estetik operasyonları söyleyen Doğan samimi açıklamalarda bulundu. "Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine" diyen Ayşegül Doğan estetik itiraflarıyla olay oldu. Doğan açıklamasında şunları söyledi: Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş yaptırıp, kirpik lifti takıyorum.

''Aslıhan Doğan'a benzemek daha iyi'' 

Bu halimle beni Helin Avşar ve Aslıhan Doğan’a benzetiyorlar. Ben ikisine de benzediğimi düşünmüyorum ama illa benzetiliyorsa Aslıhan Doğan’a benzemek daha iyi..."

''Yüz nakli mi yaptırdın eleştirilerine cevap'' 

‘Yüz nakli mi yaptırdın’ eleştirilerine de cevap veren Doğan "dünyada doku nakli yeni deneniyor ilk benimle başladılarsa ben gurur duyarım!" dedi.

Ayşegül Doğan kimdir? 

İşte Benim Stilim All Star yarışmacılarından Ayşegül Doğan birinci sezonda izleyicinin tanıştığı bir isimdi. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katılmıştı. 1992 İstanbul doğumlu olan Ayşegül Melisa Doğan, bir butik işletiyor. Ayşegül Melisa Doğan bir diğer yarışmacı Özlem Özden'le yaşadığı kavgayla hafızalara kazınmıştı. Doğan’ın "Sana ne benim boyumdan, sana ne..." sözleri uzun süre ti’ye alınmıştı.

 

 

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