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Kahvenin faydaları neler vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor!

Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan kahve, düzenli tüketildiğinde vücuttaki şekeri ve yağı hızla yakıyor. İşte kahvenin bilinmeyen faydaları!

Kahvenin faydaları neler vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor!
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Dünyada en popüler içeceklerinden biri olan kahve, sağlık açısından da oldukça faydalı. Kahve üzerine yapılan araştırmalar, kahvenin vücuttaki yağ yakımını hızlandırdığını ortaya çıkarmıştır. Bunun yanında kahve, kanserden koruyor, zekayı güçlendirerek Alzhemer ve demans gibi hastalıklara yakalanmayı engelliyor. Kahvenin mucizevi faydaları haberimizde!

Kanserden koruyor

Kahve, antioksidan içeriği oldukça yüksek olan bir besindir. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde düzenli olarak kahve tüketen bireylerde karaciğer kanseri ve kolorektal kanser türleri başta olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskinin önemli ölçüde azaldığını gösteren bilimsel araştırmalar söz konusudur. Hücre yapısını koruyarak kontrolsüz çoğalmayı önleyen kahvenin, aynı zamanda diyabet ve kardiyovasküler hastalıklardan korunmaya yardımcı olarak yaşam süresini artırdığı da bilinmektedir.

Vücuttaki yağ yakımını hızlandırır

Vücutta bulunan yağların parçalanmasına ve ortaya çıkan serbest yağ asitlerinin enerji üretiminde kullanılabilmesine yardımcı olan kahve, bu olumlu etkilerine karşın sade olarak tüketildiğinde sıfıra yakın bir kalori içerir. Bu nedenle zayıflama diyeti uygulayan sağlıklı bireyler, diyetlerini desteklemek ve kilo vermelerini hızlandırmak adına günde 2 fincan sade kahve tüketebilirler.

Fiziksel performansı artırıyor

Kahvede bulunan kafein, epinefrin (adrenalin) hormonunun üretiminde önemli bir artışa neden olur. Bu sayede kahve tüketiminin ardından fiziksel performansta önemli bir artış gözlenir. Yine aynı şekilde yağ yakımını hızlandırdığından vücudun antrenmanlar için ihtiyacı olan enerji düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunur. Spor aktiviteleri veya fitness ile ilgilenen sağlıklı bireylerin spor salonlarına gitmeden yaklaşık yarım saat önceki süreçte sade kahve tüketmesinde fayda vardır.

Zekayı güçlendiriyor

Kahvede bol miktarda bulunan kafein, tüketimin ardından hızla kana karışarak beyne ulaşır. Burada üretilen ve uyku haline neden olan adenozin adlı nörotransmitteri bloklayarak uyanıklığı arttırır, enerji düzeyini yükseltir. Bu sayede gün içerisinde hissedilen yorgunluğu önler. Aynı zamanda zihni açarak iş verimliliğini ve konsantrasyonu arttırır. Beyindeki bu etkisi sayesinde kahvenin aynı zamanda ruh halini, hafızayı, reaksiyon süresini ve genel anlamda bilişsel fonksiyonları iyileştirdiğini gösteren pek çok bilimsel çalışma mevcuttur.

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