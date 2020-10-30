Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oldu!

Ayşecan Tatari, üç yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile New York’ta hayatlarını birleştirdi. Bodrum'da yaşayan çiftin, bebekleri önceki gün dünyaya geldi.

Merhaba dünya

Ayşecan Tatari bebeğiyle olan fotoğrafı 'Hello world' (Merhaba dünya) notuyla paylaşırken Edip Tepeli ise, “Kalbim Ege’de doğdu” mesajıyla yayınladı.

Duygu karakteriyle şöhrete kavuştu

31 yaşındaki Tatari, bir döneme damgasını vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle ünlenmişti. Ayşecan Tatari, geçtiğimiz haftalarda eşinin göbeğini öptüğü fotoğrafı "Çocuğundan öptün beni" notu ile paylaşmıştı.