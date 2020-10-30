search menu
search
close

Melisa Döngel arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkarttı!

Sen Çal Kapımı dizisiyle üne kavuşan Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı. Döngel, "Sizi bitireceğim" tehditleri savurdu.

Melisa Döngel arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkarttı!
-A A+

'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan genç oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz ay arkadaşları ile bir kafeye girmek istedi. Ancak kafe çalışanları, ünlü oyuncu ve arkadaşlarına rezervasyonları olmadığı ve pandemi nedeniyle sınırlı sayıda müşteri kabul ettikleri için içeri alamayacaklarını söyledi. Kafeye alınmadığı için sinirlenen ünlü oyuncu çalışanları ile kapı önünde tartıştı.

Çalışanları tehdit etti

Mekana alınmayan Melisa Döngel, kafe çalışanlarına "Siz bittiniz, sizi bitireceğim" diyerek tehditler savurdu. Olay sonrası kafe çalışanları Döngel hakkında şikayette bulundu.

Kaynak: SNOB magazin

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Pandemi, ünlü türkücüyü isyan ettirdi: Çok işsizim! Pandemi, ünlü türkücüyü isyan ettirdi: Çok işsizim!
Magazin
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oldu! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oldu!
Magazin
En Güncel Galeriler
Kendall Jenner, sütyensiz sokak stiliyle tüm bakışları üzerine çekti!
Kendall Jenner, sütyensiz sokak stiliyle tüm bakışları üzerine çekti!
Best Model of Turkey'nin 15 yaşındaki kraliçesi tartışma yarattı!
Best Model of Turkey'nin 15 yaşındaki kraliçesi tartışma yarattı!
Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları! Hepsi aynı mesajı verdi!
Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları! Hepsi aynı mesajı verdi!
'Erotizm değil, ete olan aşkım' Nusret'ten bomba açıklamalar
'Erotizm değil, ete olan aşkım' Nusret'ten bomba açıklamalar
Hazer Amani eski eşiyle görüştü mü? Kriz büyüyor!
Hazer Amani eski eşiyle görüştü mü? Kriz büyüyor!
Bornozla yatağa atlarken cinsel organı gözüktü! Sosyal medya yıkıldı!
Bornozla yatağa atlarken cinsel organı gözüktü! Sosyal medya yıkıldı!
Önceki Haberler
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner'ın bikinili cesur pozları olay oldu!
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner'ın bikinili cesur pozları olay oldu!
Ayakkabı alışverişi için öğle saatlerini seçin!
Ayakkabı alışverişi için öğle saatlerini seçin!
Korkunç gerçekleri öğrenen sunucu, konuğunu stüdyodan kovdu!
Korkunç gerçekleri öğrenen sunucu, konuğunu stüdyodan kovdu!
Anne sözü dinleyen Ebru Polat, sürpriz bir aşka yelken açtı!
Anne sözü dinleyen Ebru Polat, sürpriz bir aşka yelken açtı!
Uzmanlar açıkladı! Kadınlar o erkekleri daha çok aldatıyor!
Uzmanlar açıkladı! Kadınlar o erkekleri daha çok aldatıyor!
Her sabah aç karnına limonlu su için! Faydası inanılmaz!
Her sabah aç karnına limonlu su için! Faydası inanılmaz!
O bir klasik: Kabak tatlısı
O bir klasik: Kabak tatlısı
Leziz mi leziz: Bademli köri soslu hindi
Leziz mi leziz: Bademli köri soslu hindi
Yorumlar