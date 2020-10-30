Melisa Döngel arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkarttı!

'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan genç oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz ay arkadaşları ile bir kafeye girmek istedi. Ancak kafe çalışanları, ünlü oyuncu ve arkadaşlarına rezervasyonları olmadığı ve pandemi nedeniyle sınırlı sayıda müşteri kabul ettikleri için içeri alamayacaklarını söyledi. Kafeye alınmadığı için sinirlenen ünlü oyuncu çalışanları ile kapı önünde tartıştı.

Çalışanları tehdit etti

Mekana alınmayan Melisa Döngel, kafe çalışanlarına "Siz bittiniz, sizi bitireceğim" diyerek tehditler savurdu. Olay sonrası kafe çalışanları Döngel hakkında şikayette bulundu.

Kaynak: SNOB magazin