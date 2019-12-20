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Cevizin faydaları neler organ yağlanmasını önlüyor!

Severek tüketilen kuruyemişlerden olan cevizin vücuda faydaları saymakla bitmiyor. Organ yağlanmasını önlemesi de bunlardan biri. İşte cevizin faydaları!

Cevizin faydaları neler organ yağlanmasını önlüyor!
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Günlük hayatta severek tükettiğimiz ceviz tam bir şifa kaynağı. Sağlığa olan faydalarıyla bilinen ceviz hem vitamin hem de mineral deposu olarak biliniyor. Kanseri önleyici bir etkiye sahip olan cevizin daha birçok hastalığa karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. İşte cevizin daha önce duymadığınız faydaları!

Düzenli ceviz türketimi kalp krizini önlüyor

Yapılan yeni araştırmalara göre bir avuç ceviz yemenin kalp krizini hızla önlediğini gösterdi. Araştırmada insanlar bir avuç ceviz yedikten 4 saat sonra, kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde iyi kan akışına yardımcı olacak düzeyde bir gelişme kaydedildi. Düzenli olarak ceviz yemek ya da ceviz yağı içmek, riski yüksek oranda düşürüyor ve sizi kalp krizine karşı düzenli olarak koruyor. Cevizin ve ceviz yağının kalbe faydalarını ortaya koyan araştırmanın sonucu; bunların düzenli tüketiminin bizi kardiyovasküler hastalıklardan koruduğu yönündeydi.

Kalp-damar hastalıkları riskini azaltır

Ceviz, Omega 3 (alfa-linolenik asit) açısından en zengin ağaç yemişidir. Yüksek Omega 3 alımının, kalp-damar hastalıkları riskini azalttığı belirlenmiştir. Akdeniz tipi beslenmenin önemli bir parçası olan ceviz, kalp hastalıkları riskinin %30, inme riskinin ise %49 azaltıldığı Predimed çalışmasında da kilit bir gıda olarak öne çıkmıştır.

Organların yağlanmasını önlüyor

Günde 56 gram ceviz tüketmenin, organ yağlanması görülen aşırı kilolu bireylerde endotelyal işlevi geliştirdiği görülmüştür. beslenme düzenine eklenen ceviz, bireylerin kilo almasına neden olmamıştır.

Tip 2 diyabete iyi geliyor

Yüksek miktarda ceviz tüketimi, kadınlarda tip 2 diyabet riskinde anlamlı bir azalmayla ilişkilendirilmiştir.

Alzeimer'ın düşmanı

Ceviz dahil olmak üzere daha yüksek miktarda yemiş tüketiminin, ileri yaşlarda alzheimer gibi hastalıkları önlemede etkili olduğu; genel bilişsel kabiliyette iyileşme sağlayabildiği ve halk sağılığı açısından kolaylıkla kullanılabilecek bir ürün olduğu ifade edilmiştir.

Kanseri önlüyor

Cevizin, kalp-damar hastalıklarında iki önemli risk faktörü olan düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolünü (yaklaşık %9-16) ve kan basıncını (diyastolik kan basıncını yaklaşık 2-3 mm hg) azalttığı ortaya koyulmuştur. Ceviz, sağlıklı bir beslenme düzeninde kanseri önleyici bir seçenek olarak yer almalıdır.

 

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