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O Ses Türkiye Yılbaşı programına katılan Bergüzar Korel heyecanını paylaştı!

O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı Özel' programında sahneye çıkıp şarkı söyleyen Bergüzar Korel, yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaştı.

O Ses Türkiye Yılbaşı programına katılan Bergüzar Korel heyecanını paylaştı!
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Halit Ergenç ile olan evliliğinden ikinci çocuğuna hamile olan güzel oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabı üzerinden O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden iki kare fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu bu özel geceyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum!"

Şimdiye kadar çok isteyip katılamadığı etkinlikle ilgili olarak güzel oyuncu şunları dile getirdi: “Evet yılın o zamanı geldi. Telefon çalar, O SES YILBAŞI? Katılayım mı,katılmayayım mı? Hangi şarkıyı söyleyeceğim ki? E dizi var! Karakter var! Olmaz şimdi. Dizi yok, ben tırsarım, tırsmam tam heveslenirim tarihler denk gelmez filan derken seneler sonra, en sonunda bu yıl başardık ve ben O SES YILBAŞI'nda sahnedeydim. Pardon ben değil BİZ… Hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. İzleyince anlayacaksınız zaten, ama acayip eğlendim” şeklinde bir paylaşımda bulunan Bergüzar Korel’in heyecan ve mutluluğu satırlarına böyle yansıdı.

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