Rahat bir uyku için yapılması gerekenler neler toprakla uğraşın!

Sürekli uykusuzluk çekiyor ve uyandıktan sonra tekrar uyuyamıyorsanız, Pennsylvania Üniversitesi'nin araştırması sonucunda ortaya çıkan bu 5 egzersizi rahat bir uyku için uygulayn. İçinden sadece birini seçerek sağlıklı bir uyku alışkanlığı kazanın! İşte rahat bir uyku çekmenizi sağlayacak egzersizler!öner

Koşu yapın

Stresli olduğunuzda ya da olumsuzluktan uzaklaşmak istediğiniz zamanlarda, güzel uzun bir koşu aklınızı temizleyebilir ve rahatlamanıza yardımcı olabilir. Sadece 20 dakika bile koşmak daha rahat bir uyku için sakin bir zihin yaratır.

Ağırlık kaldırın

Ağırlık kaldırma çok korkutucu görünse de herkes için işe yarayan yönleri bulunuyor. Harika bir gece uykusu için ağırlık kaldırmak inanamayacağınız kadar fayda sağlayacak.

Yürüyüşe çıkın

Koşmak sizi yoruyor ve iyi gelmediğini düşünüyorsanız, bunun yerine yürüyüş yapabilirsiniz. Kalbiniz kesinlikle koştuğunuz kadar zorlanmayacak. Yavaş tempoda yaptığınız yürüyüşte bile vücüdunuzda kan akışı olacak. Özellikle akşam yemeğinden sonra yaptığınız yürüyüş sindiriminize yardımcı olacak.

Yoga yapın

Yoga kursuna gidin demiyoruz fakat yoganın rahatlatıcı etkisiyle sağlıklı bir uyku deneyimleyebilirsiniz. Evinizin bir köşesinde mum yakıp kendinizi basit bir akışla yönlendirerek güne başlayabilirsiniz.

Bahçe işleriyle uğraşın

Pennsylvania Üniversitesi'nin yaptığı çalışmaya göre bahçe işleriyle uğraşmak, kuvvetli bir antremana eş değer! Sağlıklı ve huzurlu bir uyku için bahçe işlerine mutlaka zaman ayırın.