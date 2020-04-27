Canan Karatay eşine canlı yayında aşkını ilan etti eşi Ali Başak Karatay kimdir ne iş yapar?

Konuk olduğu programlarda sağlıklı yaşam hakkında yaptığı sert söylemleriyle ekranların bilinen konuğu Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz gün konuk olduğu bir canlı yayın programında bu sefer bilinenin dışında herkesi şaşırttı! ''Pelin Çift'le İyi Fikir'' programına konuk olan Canan Karatay canlı yayında herkesten sır gibi sakladığı eşine aşkını ilan etti! Geçmişten günümüze kadar özel hayatı hakkında açıklamada bulunmayan Canan Karatay, ''Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı'' diyerek özel hayatu hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu!

ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

1979 yılında Canan Efendigil (Karatay) ile hayatını birleştiren Ali Başak Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından eşi Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay gibi akademisyen. Karatay çiftinin aynı zamanda Mehmet Rahmi Karatay adında bir oğulları var. İşte Canan Karatay'ın sır gibi sakladığı eşi Ali Başak Karatay...