Rahat bir uyku nasıl sağlanır yürüyüş yapın!

Devamlı uykusuzluk çekiyor ve iyi bir uyku kalitesine sahip olmadığınız düşünüyorsanız sizin için derlediğimiz egzersizleri mutlaka deneyin. Sağlıklı bir yaşam ve iyi bir uykunun yolu egzersizden geçiyor. İşte mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak o egzersizler!

Yoga

Yoga kursuna gidin demiyoruz fakat yoganın rahatlatıcı etkisiyle sağlıklı bir uyku deneyimleyebilirsiniz. Evinizin bir köşesinde mum yakıp kendinizi basit bir akışla yönlendirerek güne başlayabilirsiniz.

Ağırlık kaldırma

Ağırlık kaldırma çok korkutucu görünse de herkes için işe yarayan yönleri bulunuyor. Harika bir gece uykusu için CrossFit'e başlayabilirsiniz.

Koşu

Stresli olduğunuzda ya da olumsuzluktan uzaklaşmak istediğiniz zamanlarda, güzel uzun bir koşu aklınızı temizleyebilir ve rahatlamanıza yardımcı olabilir. Sadece 20 dakika bile koşmak daha rahat bir uyku için sakin bir zihin yaratır.

Yürüyüş

Koşmak sizi yoruyor ve iyi gelmediğini düşünüyorsanız, bunun yerine yürüyüş yapabilirsiniz. Kalbiniz kesinlikle koştuğunuz kadar zorlanmayacak. Yavaş tempoda yaptığınız yürüyüşte bile vücüdunuzda kan akışı olacak. Özellikle akşam yemeğinden sonra yaptığınız yürüyüş sindiriminize yardımcı olacak.

Ağırlık kaldırma

Ağırlık kaldırma çok korkutucu görünse de herkes için işe yarayan yönleri bulunuyor. Harika bir gece uykusu için CrossFit'e başlayabilirsiniz.

Bahçe işleri

Pennsylvania Üniversitesi'nin yaptığı çalışmaya göre bahçe işleriyle uğraşmak, kuvvetli bir antremana eş değer! Sağlıklı ve huzurlu bir uyku için bahçe işlerine mutlaka zaman ayırın.