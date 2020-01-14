Danla Bilic "Aleyna Tilki ile öpüştü" iddialarına ateş püskürdü sanki herkes çok namuslu!

Youtube kanalından makyaj videolarıyla kısa sürede tanınan enomen Danla Bilic hakkında geçtiğimiz hafta sosyal medyada ortaya atılan "Aleyna Tilki ile öpüştü" iddalarına resmen ateş püskürdü. İddialar karşısında sessizliğini bozan Danla Bilic, "Aleyna Tilki ile öpüştüğü videosu var" diye haber yapanlara sert çıktı.

''Sanki herkes namuslu''

Sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan ünlü fenomen, "Aleyna ile benim videom var sen neden sinir krizi geçiriyorsun? Sanki herkes sütten çıkmış ak kaşık! Instagram'da herkes çok namuslu" ifadelerini kullandı.

''Magazinle uyandım''

Öte yandan Danla Bilic, söz konusu iddialara ilişkin geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye kısmından bir Muhteşem Yüzyıl dizisindeki bir repliğin videosunu paylaşarak "Magazinle uyandım" notunu düşmüştü.